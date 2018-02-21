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'den Kongre üyesine silah tepkisi

Amerikalı bilim kurgu yazarı , Maine eyaletinden Kongre üyesi Bruce Poliquin'i, silahlanma hakkını savunan bir dernekten binlerce dolar alması nedeniyle sosyal medya hesabında eleştirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 16:16
Stephen King'den Kongre üyesine silah tepkisi

King, Twitter hesabında, kasım ayındaki seçimde Maine eyaletinde yaşayan vatandaşların, Ulusal Tüfek Derneğinden (NRA) destek alan Cumhuriyetçi temsilci Poliquin'e oy vermemeleri çağrısında bulundu.

Florida'daki okul saldırısından sonra ABD'deki silah politikalarına ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunan dünyaca ünlü yazar, Poliquin için "NRA'nın bir tanesi" ifadesini kullandı.

Poliquin'in danışmanı Brent Littlefield ise NRA'nın Maine'de binlerce üyesinin bulunduğunu belirterek "Kongre üyesi Poliquin de Mainelilerin desteğinden memnun. Maine, uzun yıllara dayanan, sorumlu ve barışçıl ateşli silahlar sahipliği geleneğine sahip." dedi.

, Poliquin'in Temsilciler Meclisinin NRA fonundan faydalanan başlıca üyesi olduğunu yazmıştı. Gazetenin haberinde, derneğin, Poliquin'in siyasi kariyerine yardım etmek için 200 bin dolardan fazla harcama yaptığı savunulmuştu.

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Stephen King'den Kongre üyesine silah tepkisi
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