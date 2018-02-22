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'ndan Afrin mesajı: Hangi güç olursa olsun...

Dışişleri Bakanı Mevlüt , devam eden Afrin Harekatı ve 'deki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Her iki terör örgütünün işbirliği yaptığını ve 'ye karşı birlikte mücadele etmek istediğini görüyoruz. Bu terör örgütlerini buradan temizleyeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 22.2.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 12:34
Çavuşoğlu'ndan Afrin mesajı: Hangi güç olursa olsun...

Çavuşoğlu'nun sözlerinden satırbaşları:

"Her iki terör örgütünün işbirliği yaptığını ve 'ye karşı birlikte mücadele etmek istediğini görüyoruz. Bu terör örgütlerini buradan temizleyeceğiz.

'nin sınır ve toprak bütünlüğü konusunu sık sık dile getirdik. Katıldığımız her toplantıda buna vurgu yaptık. En Soçi'de Astana'da, her yerde.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "PKK/YPG'yi korumak için gelenlere izin vermeyiz"

Soçi'de yapılan liderler zirvesini İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Dönüşümlü olarak devam ettireceğiz bunu. Esas bizim mücadele ettiğimiz / Suriye'nin topraklarını bölmek için var. Kendisinden olmayan herkesi de sürgüne göndermiştir.

Bizim tavrımız net. PKK/YPG'yle mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı. Fakat YPG'yi korumak için buraya gelmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Daha önce 5-10 araçlık konvoy oldu, gereken yapıldı. Bizim için hangi güç olursa olsun fark etmez. YPG/PKK'ya destek olmak isteyenler bizim için eşittir YPG/PKK'dır."

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Çavuşoğlu'ndan Afrin mesajı: Hangi güç olursa olsun...
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