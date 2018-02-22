İsrail, Arap köyünü 125’inci kez yıktı

İsrail
askerleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı El Arakib köyündeki evleri 125'inci kez yıktı. Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, dün sabah köye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait evleri yıktığını bildirdi. Turi, "Topraklarımızı bırakıp bir yere gitmeyeceğiz. İsrail makamları evlerimizi yıktıkça biz yeniden inşa edeceğiz" dedi. Köy halkı bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını söylüyor.