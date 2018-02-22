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Japon kripto para borsası ücretsiz “sattı”

Kripto paralara kuşkuyla yaklaşan JPMorgan CEO’su ’ın, "’in bir değeri yok" açıklaması, bir Japon kripto para borsasında 18 dakika için gerçek oldu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 21:40
Japon kripto para borsası ücretsiz Bitcoin “sattı”

'nın Zaif adlı kripto para borsası tarafından yapılan açıklamada, teknik bir aksaklık yüzünden bazı kullanıcıların sıfır yen karşılığından satın aldıkları duyuruldu.

Zaif'ten yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde, bazı kullanıcıların, 18 dakika boyunca, "sıfır yen" karşılığında Bitcoin aldıklarının belirlendiği, satın alma işleminin ardından parasını borsadan çeken bir kullanıcı dışında bütün hesapların bakiyelerinin revize edildiği duyuruldu.

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Yaşanan sorun nedeniyle özür dilenen açıklamada, şirketin bu hatayı yeniden yaşamamak için sistem geliştirme çalışmalarına ağırlık vereceği belirtildi.

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Japon kripto para borsası ücretsiz Bitcoin “sattı”
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