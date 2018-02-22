Japon kripto para borsası ücretsiz Bitcoin “sattı”

Japonya'nın Zaif adlı kripto para borsası tarafından yapılan açıklamada, teknik bir aksaklık yüzünden bazı kullanıcıların sıfır yen karşılığından Bitcoin satın aldıkları duyuruldu.

Zaif'ten yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde, bazı kullanıcıların, 18 dakika boyunca, "sıfır yen" karşılığında Bitcoin aldıklarının belirlendiği, satın alma işleminin ardından parasını borsadan çeken bir kullanıcı dışında bütün hesapların bakiyelerinin revize edildiği duyuruldu.

Yaşanan sorun nedeniyle özür dilenen açıklamada, şirketin bu hatayı yeniden yaşamamak için sistem geliştirme çalışmalarına ağırlık vereceği belirtildi.