Nahda Hareketi Yahudi aday gösterdi

Tunus'ta muhafazakar Nahda Hareketi
Partisi, mayıs ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerdeki aday listelerinde Monastır vilayetinde azınlık Yahudi cemaatinden Simon Selame
'yi aday gösterdi. Monastır vilayeti için aday listesine aldığı Yahudi Simon Selame, "teklifin Nahda dışında bir partiden gelmesi halinde cevabının olumlu olmayacağını" belirtti. Nahda Hareketi, devrimden sonraki ilk yerel seçimler için 6 Mayıs'ta sandığa gidecek Tunus'ta, seçim listelerinde bağımsız isimlere de yer verecek.