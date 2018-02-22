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Yahudi aday gösterdi

Giriş Tarihi: 22.2.2018
Nahda Hareketi Yahudi aday gösterdi
Tunus'ta muhafazakar Partisi, mayıs ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerdeki aday listelerinde Monastır vilayetinde azınlık Yahudi cemaatinden 'yi aday gösterdi. Monastır vilayeti için aday listesine aldığı Yahudi Simon Selame, "teklifin Nahda dışında bir partiden gelmesi halinde cevabının olumlu olmayacağını" belirtti. Nahda Hareketi, devrimden sonraki ilk yerel seçimler için 6 Mayıs'ta sandığa gidecek Tunus'ta, seçim listelerinde bağımsız isimlere de yer verecek.
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Nahda Hareketi Yahudi aday gösterdi
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