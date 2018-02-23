Doğu Guta’da insanlık ölüyor

Suriye
'de Esad rejiminin aylardır abluka altında tuttuğu Doğu Guta
'da son 3 günde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısı 346'yı geçerken, 846 kişi de yaralandı. Varil bombaları olmak üzere her türlü silahı kullanarak saldıran rejim uçakları, son 3 günde 22 sağlık merkezini ve bir camiyi de vurdu. Sakba Hastanesi ve Hamuriye Hastanesi'ne ikişer kez saldırı düzenlenmesi acımasızlığın ve vicdansızlığın boyutunu gözler önüne serdi. Hastanelerin hedef alınması ve yaralıların sayısının çok yüksek olması nedeniyle doktorların müdahalelere yetişemediği öğrenildi. Bölgedeki tüm camilerde acil kan aranıyor.
Yaklaşık 400 bin sivilin abluka altında çok zor şartlarda yaşadığı Doğu Guta'da doktorlar, ilaç bulamadığından son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmak zorunda kalıyor. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirmişti. BM Güvenlik Konseyi ise Suriye'de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören tasarıyı oylayacak. 72 saat içinde yürürlüğe girebilecek tasarı, bölgedeki sivillere insani yardım, gıda ve ilaç tedarik edilmesini öngörüyor. Rusya, terör gruplarına yönelik operasyonları kapsamayacak bir ateşkesi onaylayacaklarını açıkladı. SURİYE REJİMİ İHH'NIN YETİMHANESİNİ DE BOMBALADI
Esad'ın hedef gözetmeksizin bombaladığı Doğu Guta'da İHH
İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt Beytü'z-Zekât Kurumu tarafından bakımı üstlenilen yetimhaneye hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda yetimhanede görevli bir öğretmenin çocuğu hayatını kaybederken bir öğretmen de yaralandı. İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, Umut Ağacı Yetimhanesi'nin Esad rejimine ait savaş uçakları tarafından bombalandığını belirtti. Yetimhanenin 3 ay önce de hedef alındığı bildirildi. 13 ay önce kurulan ve 50 çocuğun kaldığı yetimhane tamamen kullanılamaz hale geldi. ERDOĞAN'A ACİL ÇAĞRI: BİZİ KURTAR
Doğu Guta'daki yerel meclis, saldırıların ve kuşatmanın sona ermesi, daha büyük bir insanlık faciasının önlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a çağrıda bulundu. Doğu Guta'daki muhaliflerin oluşturduğu yerel meclisin yaptığı yazılı açıklamada Esad rejimi ve rejim yanlısı İran destekli milislerin bölgeye daha büyük bir saldırı hazırlığında olduğu ve yığınaklarını sürdürdükleri belirtildi. Açıklamada, "İslam toplumu ve uluslararası camiada etkili olmanız nedeniyle, sivilleri korumak için acil müdahalede bulunulması, rejimi ve destekçisi İranlı milislere baskı yapılması için size çağrı yapıyoruz. Doğu Guta halkı olarak acil müdahale etmenizi diliyoruz" denildi.