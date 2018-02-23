Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sağlığıyla ilgili haberlere yalanlama!

İsrail basınında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ABD'deki Baltimore Hastanesinde tedavi gördüğü yönündeki haberleri AA muhabirine değerlendiren Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, "Abbas'ın sağlık durumu iyi. Sadece rutin kontrollerini yaptırdı, durumu gayet iyi." dedi.



Şeyh, Abbas'ın nerede olduğu ve kontrollerin ardından hastaneden ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili bilgi vermedi.



Devlet Başkanı Abbas hakkında son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği yönünde haberler gündeme gelmiş ancak ona yakın olan kişiler durumunun iyi olduğunu, mide ülseri olduğu için periyodik kontrolden geçmesi gerektiğini belirtmişti.

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