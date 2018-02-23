PYD/PKK Halep’teki mahalleleri Şam’a bırakıyor

Suriye'de Esad yanlısı milisler ile PKK
/PYD
'nin Afrin'de işbirliğine gitmesinin ardından, bu anlaşmanın Halep
'in kuzeyinde de geçerli olduğu ortaya çıktı. Reuters'ın haberine göre, bu kez Esad rejimi ordusu ve yetkilileri Halep'in kuzeyindeki, terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan el Halak, Bani Zaid, Bustan el Başa mahallelerine girdi. Görgü tanıkları, son birkaç yıldır YPG'nin elinde bulunan kentin kuzeyine Esad'a bağlı güçlerin giriş yaptığını aktardı. YPG ise mahalleleri bıraktıklarını kabul etmedi.