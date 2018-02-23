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/ ’teki mahalleleri Şam’a bırakıyor

Giriş Tarihi: 23.2.2018
PYD/PKK Halep’teki mahalleleri Şam’a bırakıyor
Suriye'de Esad yanlısı milisler ile /'nin Afrin'de işbirliğine gitmesinin ardından, bu anlaşmanın 'in kuzeyinde de geçerli olduğu ortaya çıktı. Reuters'ın haberine göre, bu kez Esad rejimi ordusu ve yetkilileri Halep'in kuzeyindeki, terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan el Halak, Bani Zaid, Bustan el Başa mahallelerine girdi. Görgü tanıkları, son birkaç yıldır YPG'nin elinde bulunan kentin kuzeyine Esad'a bağlı güçlerin giriş yaptığını aktardı. YPG ise mahalleleri bıraktıklarını kabul etmedi.
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PYD/PKK Halep’teki mahalleleri Şam’a bırakıyor
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