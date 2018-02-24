1.3 milyar dolarlık tweet

ABD'li ünlü TV yıldızı Kim Kardaşyan ve ailesi attıkları her adımda artık sadece magazin dünyasını sarsmıyor. Kim Kardaşyan'ın en küçük kardeşi manken Kylie Jenner
, ekonomi piyasalarını karıştırdı! Televizyon programı dışında mankenlik de yapan 20 yaşındaki Kylie Jenner, mesajlaşma uygulaması olan Snapchat'i artık kullanmayacağını açıklayan bir tweet attı. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen Jenner'ın bu mesajının ardından Snapchat'in hisse senetleri 1.3 milyar dolarlık bir kayba uğradı. Piyasaların bu denli karışmasının ardından Jenner durumu düzeltmek için bu kez de "Seni hâlâ seviyorum Snap... Benim ilk aşkım" yazılı yeni bir tweet attı. Ancak son tweet Snapchat'in düşüşünü engelleyemedi.