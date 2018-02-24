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Alışveriş testini geçemedi

Giriş Tarihi: 24.2.2018
Alışveriş testini geçemedi
Teknoloji devi 'un kurucusu , alışverişte sınıfta kaldı. Dünyanın en zenginleri listesinde ilk sıralarda yer alan Gates, ABD'nin ünlü televizyoncularından 'in programına konuk oldu. Programın bir bölümünde Gates'e evde her gün kullanılan sıradan ürünlerin fiyatları soruldu. En son süpermarket ziyaretini uzun yıllar önce yaptığını belirten Gates, beş üründen dördünün fiyatını bilemedi. 1 dolarlık hazır pilavın fiyatını 5 dolar olarak tahmin eden Gates 20 dolarlık çamaşır deterjanına "4 dolar" dedi.
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Alışveriş testini geçemedi
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