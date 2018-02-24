Alışveriş testini geçemedi

Teknoloji devi Microsoft
'un kurucusu Bill Gates
, alışverişte sınıfta kaldı. Dünyanın en zenginleri listesinde ilk sıralarda yer alan Gates, ABD'nin ünlü televizyoncularından Ellen Degeneres
'in programına konuk oldu. Programın bir bölümünde Gates'e evde her gün kullanılan sıradan ürünlerin fiyatları soruldu. En son süpermarket ziyaretini uzun yıllar önce yaptığını belirten Gates, beş üründen dördünün fiyatını bilemedi. 1 dolarlık hazır pilavın fiyatını 5 dolar olarak tahmin eden Gates 20 dolarlık çamaşır deterjanına "4 dolar" dedi.