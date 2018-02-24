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'da "'da bombaları durdur" gösterisi

Hollanda'nın başkenti 'da, 'de rejiminin ablukada tuttuğu 'da yapılan katliamlar protesto edildi. Suriye Komitesi tarafından Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteride, rejimi ve Rusya karşıtı sloganlar atılarak, Doğu Guta'da katliamların durdurulması çağrısı yapıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 19:54 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 19:57
Amsterdam'da Doğu Guta'da bombaları durdur gösterisi

Özgür Ordusunu () simgeleyen bayraklar ve "Suriye'deki vahşeti durdur, ayağa kalk" , "Bombaları durdur, Guta'yı kurtar" , "Putin ve savaş suçluları", "Çocukları kurtar" ve "Özgür Suriye, Guta'yı kurtar" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İdlib ve 'da yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Gösteride, Doğu Guta'da yaşanan bazı katliam sahneleri canlandırıldı.

Suriye ile ilgili yedi yıldır her gösteriye katıldığını belirten Hollandalı Gerard Dusable, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da yaşananların kendisini derinden yaraladığını ve büyük endişe duyduğunu söyledi.

"SİLAH TÜCCARLARININ İŞİNE YARIYOR"

Dusable, "Özellikle son zamanda yaşananlar için söyleyecek kelime yok. Orada yaşananlar en çok silah tüccarlarının işine yarıyor." dedi.

Sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Dusable, "Çok sayıda çocuk kurban verilmesi üzücü ve insanlık dışı bir olay. Bu tür gösterilerde sesimizi her zaman duyurmalıyız ve Doğu Guta halkının arkasında olduğumuzu göstermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

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Amsterdam'da "Doğu Guta'da bombaları durdur" gösterisi
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