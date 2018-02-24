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’nın kararı ‘yok’ hükmünde

Giriş Tarihi: 24.2.2018
Hollanda’nın kararı ‘yok’ hükmünde
parlamentosunun, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımasına Türkiye sert tepki gösterdi.
TBMM Başkanlığı'nın bildirisinde, "Tek taraflı ve asılsız iddiaları esas alan karar, uluslararası hukuk açısından kara bir leke. Kararı kabul etmiyor, kınıyor ve yok sayıyoruz" denildi.
AB Bakanı de "Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur" açıklamasını yaptı.

BAĞLAYICILIĞI YOK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Hollanda'nın aldığı kararın hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Ama niye bu kararı aldılar, o başka. Neden hiçbir geçerliliği yok? Soykırım tabiri hukuki bir tabirdir, yani siyasi bir tabir değildir. Bunun zaten tanımı da bellidir" diye konuştu.

MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
Hollanda'nın Ankara Maslahatgüzarı, ülkesinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararı dolayısıyla dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Maslahatgüzar Weststrate'ye, 1915 olaylarına ilişkin kararla ilgili Türkiye'nin kaygıları iletildi.
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Hollanda’nın kararı ‘yok’ hükmünde
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