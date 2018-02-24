Hollanda’nın kararı ‘yok’ hükmünde

Hollanda
parlamentosunun, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımasına Türkiye sert tepki gösterdi.
TBMM Başkanlığı'nın bildirisinde, "Tek taraflı ve asılsız iddiaları esas alan karar, uluslararası hukuk açısından kara bir leke. Kararı kabul etmiyor, kınıyor ve yok sayıyoruz" denildi.
AB Bakanı Ömer Çelik
de "Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur" açıklamasını yaptı. BAĞLAYICILIĞI YOK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Hollanda'nın aldığı kararın hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Ama niye bu kararı aldılar, o başka. Neden hiçbir geçerliliği yok? Soykırım tabiri hukuki bir tabirdir, yani siyasi bir tabir değildir. Bunun zaten tanımı da bellidir" diye konuştu. MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
Hollanda'nın Ankara Maslahatgüzarı,
ülkesinin
1915 olaylarını "soykırım"
olarak tanıyan
kararı dolayısıyla
dün Dışişleri
Bakanlığı'na çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan
edinilen
bilgiye göre,
Maslahatgüzar
Weststrate'ye,
1915 olaylarına ilişkin
kararla ilgili
Türkiye'nin kaygıları
iletildi.