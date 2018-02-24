İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Nükleer anlaşma değişemez”

Tahran Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmayı ele alan Zarif, ''Kaç tarafı olan uluslararası bir anlaşmadaki bir üye anlaşma için bir şart koşamaz. Onlar (ABD'liler) bundan önce de bazı şartlar koşmuştu, o şartlar yersizdi, yeni şartları da yersiz'' ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN NÜKLEER TAVRI YERSİZ"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran Üniversitesinde gerçekleşen bir panelde yaptığı konuşmada nükleer anlaşma ve Astana sürecini ele aldı.

Zarif ABD'nin nükleer anlaşmada kalmak için koştuğu şartlara değinerek ''Kaç taraflı uluslararası bir anlaşmadaki bir üye anlaşma için bir şart koşamaz" dedi. ABD'nin nükleer konusundaki tutumlarına değinerek açıklamasını sürdüren Zarif ''Onlar bundan önce de bazı şartlar koşmuştu, o şartlar yersizdi ve yeni şartları da yersizdir" şeklinde konuştu.

Herhangi yeni bir şartın yersiz olduğuna burgu yapan Zarif açıklamasının devamında ''Şu an önemli olan tek konu, ABD'nin İran karşısında anlaşmada geçen görevlerini yerine getirmesidir. Önemli olan konu İran'ın haklarının yerine getirilmesidir'' dedi.

BÖLGEYİ ABD TEHDİT EDİYOR

İran Dışişleri Bakanı Zarif Astana sürecini ele alarak açıklamasını şöyle sürdürdü: ''Biz gerginliklerin azalması için her zaman Astana anlaşmasının uygulamasından yana olduk. Maalesef bir yandan terör örgütleri faaliyetlerini sürdürüyor ve öte yandan ABD'nin bölgeyi olumsuz etkilediği siyasetleri de yerel güçleri kendi çıkarları yönünde kullanıyor. Bu tehlikeler bölgemizi tehdit ediyor''.