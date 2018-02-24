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, lılar için hastane açacak

Giriş Tarihi: 24.2.2018
Türkiye, Arakanlılar için hastane açacak
Cox's Bazar'da lı Müslümanlara ikinci sahra hastanesi için çalışmalara başladı. Başbakanlık Afet ve Yönetimi () Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "İkinci bir hastane ve etrafında sağlık ocaklarının olması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ama bu yoğun alanda arsa bulmak da zor. Bu hizmetleri oraya götürmek zor ama bugüne kadar orada bir yere geldik, devam da edeceğiz. Bangladeş hükümetiyle bu konudaki görüşmeler devam ediyor" dedi.
Arakanlı Müslümanlar sorununun yıllardır devam ettiğini ancak bu sorunun 25 Ağustos 2017'de bu zamana kadarki en üst seviyeye çıktığını ve 600 bini aşkın kişinin Bangladeş'e göç etmek zorunda kaldığını anımsatan Güllüoğlu, krizin en başından bu yana Türkiye'nin hem hükümet hem de sivil toplum kuruluşları nezdinde bölgede faaliyet gösterdiğini belirtti.
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Türkiye, Arakanlılar için hastane açacak
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