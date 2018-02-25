Dışişleri: ABD barış zeminini tahrip ediyor

Dışişleri
Bakanlığı, ABD
yönetiminin Tel Aviv
'deki Amerikan Büyükelçiliği'nin İsrail
'in 70'inci kuruluş yıldönümü olan 14 Mayıs günü Kudüs
'e taşınacağını açıklamasıyla ilgili olarak, "kaygı verici" değerlendirmesinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye
'nin Filistin
halkının yanında durmaya devam edeceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı
'nın açıklamasında ABD'nin kararının, bu ülkenin uluslararası hukuku, BM
Güvenlik Konseyi'nin Kudüs'le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini gösterdiği belirtildi. Açıklamada, "ABD ne yazık ki bu kararıyla ahiren İstanbul'da toplanan İİT Olağanüstü Zirvesinin Sonuç Bildirisine ve akabinde BM Genel Kurulu'nda alınan karara yansıyan uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını ya da daha vahimi umursamadığını ortaya koymaktadır. ABD'nin son derece kaygı verici söz konusu kararına karşı, Türkiye, Filistin halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir" denildi.