Doğu Guta’da 1 ay insani ateşkes

Suriye
'nin Doğu Guta
bölgesinde Esad zulmü gün geçtikçe artarken, rejim uçakları da bombalar yağdırmaya devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre geçtiğimiz pazar gününden bu yana rejimin bombalarından dolayı Doğu Guta'da 470 sivil yaşamını yitirdi. Ölenlerin 150'sinden fazlasının çocuklar olduğu açıklandı. 400 bin kişinin yıllardır Esad'ın ablukasında yaşam mücadelesi verdiği bölgede ayrıca hava saldırılarından dolayı 2 bin 330 kişi yaralandı. 22'den fazla hastanenin füzelere hedef olmasından ve yeterli oranda ilaç bulunamamasından dolayı yaralıların tedavi edilemediği öğrenildi. Esad'ın uçakları son bir hafta içerisinde hastanelerin dışında cami ve yetimhanelere de füze atıyor. OYLAMA 3 KEZ ERTELENMİŞTİ
Öte yandan Suriye'deki zulmü aylardır seyreden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK
) dün niyahet olumlu bir adım atabildi. Doğu Guta'da bir ay "insani ateşkes
" talep eden BMGK, karar tasarısının kabul edilmesi için
yürütülen görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı için 3. kez ertelenen oylamalarda dün karar çıktı. BMGK'da oy birliği ile kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım
ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı. Kararda Suriye genelinde insani yardımların "güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir" bir şekilde ulaştırılabilmesi ve "durumu ağır hasta ve yaralıların" tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 ğün durdurmaları talep edildi. Kararda ayrıca rejimin kuşatması altında olan insani durumun alarm verdiği Doğu Guta da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya'da kuşatmanın kaldırılması talebinde bulunuldu. BMGK'da bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya
, Çin, İngiltere
ve Fransa
'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.