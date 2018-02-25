Köyleri dozerlerle yok ettiler

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW
), Myanmar
'ın Arakan
eyaletindeki Rohingya köylerinin üzerinden buldozerle geçildiğine dair uydu görüntülerinin ortaya çıktığını açıkladı. Söz konusu köylerin "etnik temizlik kampanyası" çerçevesinde yakılmış olan Rohingya köyleri olduğu belirtilirken, 2017'nin sonundan bu yana en az 55 köyün yerle bir edildiği vurgulandı. Alman haber kuruluşu DW'ye konuşan HRW Asya Direktörü Brad Adams, "Myanmar makamları ölümlerle ilgili kanıtların üzerini örtmek ve Rohingya Müslümanlarına ait toprakları ellerinden almak istiyor. Mezarlar, kullanılan silahlar ya da suç mahalliyle suçlular arasında bağlantı kuran başka kanıtların bulunmasını zorlaştırmak istiyorlar" dedi. Öte yandan Arakan eyaletinde hükümet binalarını hedef alan eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi.