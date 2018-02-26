Kimyasal yalan deşifre oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtını karalamak için terör örgütü PYD
/PKK destekçilerinin sosyal medya
hesapları üzerinden yayımladığı "kimyasal silah kullanıldığı" iddiası yalan çıktı. Kilis
'te bulunan istihbarat birimlerinin, Afrin'de askerler ve ÖSO
tarafından yakalanarak Azez'e getirilen PYD/YPG'li teröristleri sorgusunda, Afrin'in Aranda köyünde kimyasal saldırı
ya uğradığı iddia edilen 4 kişinin PYD/YPG teröristleri olduğu anlaşıldı. Bu kişilerin, Kamışlı'ya bağlı Rimelen Beldesi yöneticileri Bedran Reşo, Sefayi Çiya, Hedil Hemada ve Süleyman Kelaho adlı teröristler oldukları belirlendi. Şam rejimine bağlı SANA Haber Ajansı'nın da yayımladığı görüntülerdeki 4 teröristin, kimyasal saldırıya uğramış görüntüsü vermek için hastanede sedye üzerinde fotoğraf çektirdikleri de tespit edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamasında yalanı sert dille reddetti.