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Kimyasal yalan deşifre oldu

“Kimyasal gazdan zehirlendiler” iftirasıyla da sahte fotoğrafları yayımlanan kişilerin, terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018
Kimyasal yalan deşifre oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtını karalamak için terör örgütü /PKK destekçilerinin hesapları üzerinden yayımladığı "kimyasal silah kullanıldığı" iddiası yalan çıktı. 'te bulunan istihbarat birimlerinin, Afrin'de askerler ve tarafından yakalanarak Azez'e getirilen PYD/YPG'li teröristleri sorgusunda, Afrin'in Aranda köyünde ya uğradığı iddia edilen 4 kişinin PYD/YPG teröristleri olduğu anlaşıldı. Bu kişilerin, Kamışlı'ya bağlı Rimelen Beldesi yöneticileri Bedran Reşo, Sefayi Çiya, Hedil Hemada ve Süleyman Kelaho adlı teröristler oldukları belirlendi. Şam rejimine bağlı SANA Haber Ajansı'nın da yayımladığı görüntülerdeki 4 teröristin, kimyasal saldırıya uğramış görüntüsü vermek için hastanede sedye üzerinde fotoğraf çektirdikleri de tespit edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamasında yalanı sert dille reddetti.
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Kimyasal yalan deşifre oldu
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