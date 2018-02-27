ABD’de fırtına hızlı ve öfkeli: 5 ölü

ABD
'de fırtına ve hemen arkasından gelen aşırı yağış, ortabatı bölgelerinden Apalaş Dağları'na kadar olan geniş bir alanda toplam 5 kişinin ölümüne neden oldu. Yağışlı havanın Teksas eyaletinden Kanada
sınırına kadar etkili olduğunu belirten yetkililer, kasırgayla birlikte gelen hortumun evleri yerle bir ettiğini, şiddetli rüzgârların ardından gelen yağışın ise sel
e neden olduğunu bildirdi. Yetkililer, Kentucky eyaletinde üç kişinin sele kapılan araçlarında hayatını kaybettiğini bildirirken, hortum Dallas'ta 79 yaşında bir adamın evini yerle bir ettiğini vurguladı. ETKİSİNİ YİTİRİYOR
Arkansas eyaletinde 83 yaşında bir adamın yaşadığı karavan şiddetli rüzgârda sürüklendi ve yaşlı adamın ölümüne neden oldu. Missouri eyaletinde acil durum ilan edilirken, Indiana eyaletinin 11 bölgesinde de felaket bölgesi ilan edildi. Indiana'daki Kankakee Nehri taştığı ve nehir yakınlarındaki 30 ev boşaltılmayı bekliyor.ABD'li yetkililer sel alarmının pazar günü birkaç eyalette geçerli olduğunu, Michigan eyaletindeyse fırtınanın düşük şiddette etkisini göstermeye devam ettiğini söyledi.