Dışişleri'nden flaş Salih Müslüm açıklaması!

Dışişler Bakanlığı, teröristbaşı Salih Müslüm'ün skandal bir kararla serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında; "PYD, Çek Cumhuriyeti'nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın Suriye yapılanmasıdır.

"AVRUPA TERÖRLE MÜCADELEDE SÖYLEMİNİN..."

Çek Mahkemesi Salih Müslüm'ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir.

Bu kararla Çekya Avrupa'da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir" denildi.