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Dışişleri'nden flaş Salih Müslüm açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın teröristbaşı Salih Müslüm'ü serbest bırakmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında "/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm'e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır" denildi.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 16:41
Dışişleri'nden flaş Salih Müslüm açıklaması!

Dışişler Bakanlığı, teröristbaşı Salih Müslüm'ün skandal bir kararla serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında; "PYD, Çek Cumhuriyeti'nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı 'nın Suriye yapılanmasıdır.

"AVRUPA TERÖRLE MÜCADELEDE SÖYLEMİNİN..."

Çek Mahkemesi Salih Müslüm'ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir.

Bu kararla Çekya Avrupa'da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir" denildi.

Prag Büyükelçisi AHaber’e konuştu

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Dışişleri'nden flaş Salih Müslüm açıklaması!
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