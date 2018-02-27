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, kundaklayanlara ceza indirimi verdi

'da Arnhem-Leeuwarden Yüksek Mahkemesi, iki yıl önce çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği bir yi molotofkokteyli atarak kundaklayan zanlılara ceza indirimi uyguladı. Mahkemeden yapılan açıklamada, kundaklamanın daha önce verilen karardaki gibi "terör sı" kapsamına girdiği ancak saldırıda insan hayatı tehlikesi olmadığı gerekçesi ile ceza indirimine karar verildiği belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 21:11
Hollanda, cami kundaklayanlara ceza indirimi verdi

Son yıllarda sık sık lerin ya uğradığı 'da, bu kez bir mahkeme olayı "terör saldırısı" olarak nitelemesine rağmen saldırganlara indirim uyguladı. Arnhem-Leeuwarden Yüksek Mahkemesi, bir camiyi molotofkokteyli atarak kundaklayan zanlılara ceza indirimi uygulanmasına karar verdi.

"TERÖR" DEDİLER, DEVAMINDA "İNDİRİM" UYGULADILAR

Mahkemeden yapılan açıklamada, kundaklamanın daha önce verilen karardaki gibi "terör saldırısı" kapsamına girdiği ancak saldırıda insan hayatı tehlikesi olmadığı gerekçesi ile ceza indirimine karar verildiği belirtildi.

Mahkemece, 2016'da 4 yıl hapse mahkum edilen dört zanlıdan ikisinin cezası 3 yıla, diğer ikisinin ise 2,5 yıla indirildi. Başka bir mahkemede 4 yıl ceza alan beşinci zanlının ise yüksek mahkemeye başvurmadığı kaydedildi.

Hollanda'nın Enschede kentinde çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği bir cami, iki yıl önce içeride insanların da bulunduğu anda molotofkokteyli atılarak kundaklanmıştı. Kundaklanma sonucu camide hasar oluşmuş fakat içeride bulunan kişiler yaralanmadan kurtulmuştu.

İsveç'te camiye saldırı

Hollanda mahkemesi, ülkede ilk defa camiye yapılan bir saldırıyı "terör saldırısı" olarak kabul etmiş ve olayla ilgili yakalanan beş kişi hakkında 4 yıl hapis kararı vermişti.

Hollanda'da İslamofobik saldırı

Yine cami kundaklandı

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Hollanda, cami kundaklayanlara ceza indirimi verdi
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