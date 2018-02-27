Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kerkük'te Türkmen bürosuna silahlı saldırı

'te Türkmen bürosuna silahlı saldırı

'ın kentindeki Irak Türkmen Cephesi (ITC) 'na kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 07:58 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 07:58
Kerkük'te Türkmen bürosuna silahlı saldırı

Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin ITC 'na RPG ve otomatik silahlarla saldırıda bulunduğunu söyledi.

Saldırının ardından bölgeye gelen Terörle Mücadele Polis güçlerinin güvenlik çemberi oluşturduğunu dile getiren Kamil, saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

Bürolarına yönelik silahlı saldırıların artmaya başladığını ifade eden ITC Musalla Büro Sorumlusu Mutasam Kasapoğlu ise saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak büroda hasar meydana geldiğini aktardı.

Bürolarının hükümet güçleri tarafından korunmasını isteyen Kasapoğlu, "Bir türlü önüne geçilemeyen bu saldırıların Terörle Mücadele Polis güçleri tarafından engellenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerkük'te Türkmen bürosuna silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN