‘Yeryüzü cehennemini durdurun’

Birleşmeş Milletler Güvenlik Konseyi (BM
GK) kararına rağmen Esad rejiminin Doğu Guta
saldırıları devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre 18 Şubat'ta başlayan son katliam dalgasında aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 527'den fazla kişi öldü. RUSYA: ATEŞİ 5 SAAT KESERİZ
BM İnsan Hakları Konseyi'nin 37. Oturumu için İsviçre
'nin Cenevre
şehrinde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Yeryüzündeki bu cehennemi durdurun" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Doğu Guta'da her gün 09.00-14.00 arasında saldırıların durması talimatını verdi. Bazı Rus kaynaklar tarafından ise Suriye ordusunun insani molaya uyacağı, hasta ve yaralıların bu sırada tahliye edilebileceği ileri sürüldü. ŞAM KLOR GAZI KULLANDI
Doğu Guta'da sistematik olarak sivilleri, hastaneleri ve sığınma noktalarını hedef alan Şam rejimi, son olarak klor gazı
kullandı. Bölgedeki sağlık görevlileri, hastaneye götürülen bazı yaralıların klor gazı saldırısı belirtileri taşıdığını belirtti ve pazar günü, en az 18 kişinin oksijen tedavisi gördüğünü aktardı. Doğu Guta'da uluslararası camianın yasakladığı bir kimyasal silah olan klor gazıyla gerçekleştirilen saldırıda yaralananlarının 4'ünün kadın 6'sının da çocuk olduğu kaydedildi.