Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Alman yardım derneğinden yoksul yabancılara çirkin uygulama

Alman derneğinden lara çirkin uygulama

'da lara gıda ve yiyecek ı yapan "" derneği lara yönelik ayrımcı tutumunu sürdürüyor. Alman basınında çıkan haberlerde, bir süre önce sadece Alman vatandaşlarına yardım dağıtma kararı alan derneğin, bu hafta da yabancılara gıda fişi vermediği belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 22:07
Alman yardım derneğinden yoksul yabancılara çirkin uygulama

'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve yiyecek dağıtan "" derneği, lara yönelik ayırımcı tavrını devam ettirdi. Dernek, bu hafta da yabancılara gıda fişi vermedi.

KAPIDAN GERİ ÇEVRİLDİLER

Alman vatandaşı olmayan birçok ihtiyaç sahibinin geri çevrildiği belirtilen haberlerde, bugün gıda fişi almayanların 6 hafta sonra tekrar gelmelerinin istendiği kaydedildi.

Yaşlıların, gıda dağıtımı sırasında fazla sayıdaki "yabancıdan" rahatsız olduğu için bir süredir Alman pasaportu olmayanlara gıda ve yiyecek ını durduran derneğin her hafa çarşamba günleri yeni gıda fişi dağıttığı bilgisi paylaşıldı.

"MUHTAÇ, MUHTAÇTIR"

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in konuyla ilgili Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen ile görüştüğünü ifade ederek, çözüm için kentte sosyal faaliyet gösteren kurumlarla göçmen derneklerinin katılımıyla bir toplantı yapılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Seibert, bu tür derneklerin ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğine işaret ederek, "Muhtaç, muhtaçtır. Bunun için vatandaşlık esas değildir." ifadesini kullandı.

"ZARAR VERENLER DERNEKTEN ÇIKARILSIN"

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Uyum Bakanı Joachim Stamp da eyalet meclisinde yaptığı konuşmada, davranışlarıyla çevresine zarar verenlerin bu derneklerden çıkartılması gerektiğini ifade ederek, "Topluma, Alman ve Alman olmayan olarak değil, dürüst ve dürüst olmayanlar şeklinde kendimizi tanımlamamız gerektiği çağrısında bulunuyorum." dedi.

Alman politikacı Türklere hakaret etti

Yardımlarından yaklaşık 6 bin kişinin faydalandığı Essener Tafel derneğinin bir süre önce Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımını durdurması ülkede tartışmalara yol açmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alman yardım derneğinden yoksul yabancılara çirkin uygulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN