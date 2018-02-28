Alman yardım derneğinden yoksul yabancılara çirkin uygulama

Almanya'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve yiyecek dağıtan "Essener Tafel" derneği, yabancılara yönelik ayırımcı tavrını devam ettirdi. Dernek, bu hafta da yabancılara gıda fişi vermedi.

KAPIDAN GERİ ÇEVRİLDİLER

Alman vatandaşı olmayan birçok ihtiyaç sahibinin geri çevrildiği belirtilen haberlerde, bugün gıda fişi almayanların 6 hafta sonra tekrar gelmelerinin istendiği kaydedildi.

Yaşlıların, gıda dağıtımı sırasında fazla sayıdaki "yabancıdan" rahatsız olduğu için bir süredir Alman pasaportu olmayanlara gıda ve yiyecek yardımını durduran derneğin her hafa çarşamba günleri yeni gıda fişi dağıttığı bilgisi paylaşıldı.

"MUHTAÇ, MUHTAÇTIR"

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in konuyla ilgili Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen ile görüştüğünü ifade ederek, çözüm için kentte sosyal faaliyet gösteren kurumlarla göçmen derneklerinin katılımıyla bir toplantı yapılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Seibert, bu tür derneklerin ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğine işaret ederek, "Muhtaç, muhtaçtır. Bunun için vatandaşlık esas değildir." ifadesini kullandı.

"ZARAR VERENLER DERNEKTEN ÇIKARILSIN"

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Uyum Bakanı Joachim Stamp da eyalet meclisinde yaptığı konuşmada, davranışlarıyla çevresine zarar verenlerin bu derneklerden çıkartılması gerektiğini ifade ederek, "Topluma, Alman ve Alman olmayan olarak değil, dürüst ve dürüst olmayanlar şeklinde kendimizi tanımlamamız gerektiği çağrısında bulunuyorum." dedi.

Yardımlarından yaklaşık 6 bin kişinin faydalandığı Essener Tafel derneğinin bir süre önce Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımını durdurması ülkede tartışmalara yol açmıştı.