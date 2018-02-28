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’da Türk Büyükelçiliği’ne çirkin saldırı

Giriş Tarihi: 28.2.2018
Almanya’da Türk Büyükelçiliği’ne çirkin saldırı
Türkiye'nin 'daki Büyükelçiliği'ne terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı yapıldı. Başkent Berlin'in Tiergarten semtinde bulunan Türk Büyükelçiliği önüne gelen yüzleri maskeli dört saldırgan, önce sis bombası attı. Teröristler ardından terör örgütü PKK'nın paçavrasının renklerini oluşturan kırmızı, sarı ve yeşil renkli boya torbaları atarak saldırıda bulundu. Sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda yaralanan olmadı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırıyı gerçekleştiren terör yandaşlarını yakalamak için çalışma başlattı.
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Almanya’da Türk Büyükelçiliği’ne çirkin saldırı
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