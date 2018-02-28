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'de yeni

'nın doğusunda 6,4 büyüklüğünde yeni bir meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 09:49
Papua Yeni Gine'de yeni deprem

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boven Digoel'in 239 kilometre güneydoğusunda, 100 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde bir in meydana geldiğini söyledi.

Depremden sonra tsunami alarmının verilmediği, can ya da mal kaybının olmadığı belirtildi.

Southern Highlands valisi William Powi de hafta başında meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 4'ü eyaletin başkenti Mendi'de yaşadıkları binanın çökmesi, 3'ü evlerinin toprak altında kalması sonucu toplam 15 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yardıma ihtiyaçları olduğunu dile getiren Powi, deprem sonrası bölgede üç petrol ile bir sıvılaştırılmış doğalgaz sahası ve bir altın madeninin faaliyetlerini durduğunu kaydetti.

Bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

'de pazartesi sabahı merkez üssü Lagaip-Porgera şehrinin 89 kilometre güneybatısı olan, Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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Papua Yeni Gine'de yeni deprem
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