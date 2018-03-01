Avrupa donuyor

Avrupa
medyasının "doğudan gelen canavar" ismini koyduğu Sibirya soğukları yaşamı felç ederken, Romanya'daki iki kişi aşırı soğuk hava
nedeniyle hayatını kaybetti. Avrupa çapında pek çok uçuş iptal edilirken, demiryolları ve karayolları kapandı. Hırvatistan'da kar kalınlığı 182 cm'ye ulaştı. Kar yağışı Bosna Hersek
, Karadağ, İtalya
ve İngiltere
'de de etkili olurken, İngiliz yetkililer eksi 10 dereceye inen hava sıcaklığı nedeniyle ülke çapında yüzlerce okulun kapatıldığını duyurdu. Polonya Güvenlik Merkezi (RCB) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 24 saatte 5 kişinin donarak hayatını kaybettiği belirtildi. Polonya Meteoroloji Merkezi, ülke genelinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 ile 22 derece arasında seyrettiği bildirildi.