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donuyor

’da eksi 22 dereceye düşen hayatı felç etti. ’de ülke çapında yüzlerce okul tatil edildi. Hırvatistan’da kar kalınlığı 182 santime ulaştı. Polonya’da beş Romanya’da iki kişi öldü

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Giriş Tarihi: 1.3.2018
Avrupa donuyor
medyasının "doğudan gelen canavar" ismini koyduğu Sibirya soğukları yaşamı felç ederken, Romanya'daki iki kişi aşırı nedeniyle hayatını kaybetti. Avrupa çapında pek çok uçuş iptal edilirken, demiryolları ve karayolları kapandı. Hırvatistan'da kar kalınlığı 182 cm'ye ulaştı. Kar yağışı , Karadağ, ve 'de de etkili olurken, İngiliz yetkililer eksi 10 dereceye inen hava sıcaklığı nedeniyle ülke çapında yüzlerce okulun kapatıldığını duyurdu. Polonya Güvenlik Merkezi (RCB) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 24 saatte 5 kişinin donarak hayatını kaybettiği belirtildi. Polonya Meteoroloji Merkezi, ülke genelinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 ile 22 derece arasında seyrettiği bildirildi.
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