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'te sokakta kalan kadın donarak hayatını kaybetti

'in Savsjö kentinde sığınma başvurusu kabul edilmeyen ve iki çocuğu ile sokakta kalan bir kadın aşırı soğuklar nedeniyle donarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 1.3.2018 17:59 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 18:34
İsveç'te sokakta kalan sığınmacı kadın donarak hayatını kaybetti

'in güneyinde bulunan Savsjö kentinde sığınma başvurusu kabul edilmeyen ve iki çocuğu ile sokakta kalan bir kadın aşırı soğuklar nedeniyle donarak hayatını kaybetti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, talihsiz annenin 9 yaşında oğlu ile 8 yaşındaki kızının donmaktan son anda kurtarıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

İSVEÇ'E 3 AY ÖNCE GELMİŞTİ!

Haberde, vatandaşı 35 yaşındaki annenin 3 ay önce İsveç'e gelerek, sığınma başvurusu yaptığı kaydedildi. Sığınma başvurusu reddedilen annenin çocukları ile yurdundan ayrıldığı ve yazlık giyeceklerle sokakta kaldığı bildirildi.

Savsjö Emniyet Müdürlüğünden Thomas Agnevik, olayın çok üzücü ve trajik olduğunu vurgularken, önce 9 yaşındaki erkek çocuğun bulunduğunu, onun ifadesi ile anne ve kızına ulaşıldığını ifade etti.

Öte yandan polis, sığınmacı yurdu hakkında, "ağır kış şartlarında" aileyi sokağa bırakmaktan soruşturma başlattı.

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İsveç'te sokakta kalan sığınmacı kadın donarak hayatını kaybetti
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