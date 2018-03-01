YPG, PKK’nın uzantısı

ABD'li yazar Roy Gutman
, Daily Beast haber portalı için kaleme aldığı makalesinde "Hem Obama hem de Trump yönetimi, bolca kanıta rağmen SDG liderlerinin PKK'dan bağımsız olduğunu iddia etti. Suriye
'nin kuzeyinde ve Afrin'de kontrolü elinde tutan unsurlar, PKK'nın Suriye'deki uzantılarıdır. Amerikan ordusunun isteğiyle adını YPG
'den SDG'ye çevirmiştir ve bu yapı altındaki tüm unsurlar, Kandil'de yerleşik PKK liderliğine hesap vermektedir" ifadelerini kullandı. ABD'nin PYD/PKK ile iş birliği üzerinden dolaylı olarak Esad rejimi ile iş birliği yaptığını ifade eden Gutman, PYD/YPG yapılanmasının açık bir biçimde "PKK'nın Suriye kolu" olduğunu vurguladı ve "ABD'nin Suriye'de beraber çalıştığı güçler Türkiye ile meydan muharebesine girişti ve yardım için şimdi gözünü Şam
'a çevirdi" dedi. Gutman, Esad'ın 2012'de Suriye'nin kuzeyindeki birçok bölgeyi YPG'ye verdiğini hatırlattı.