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47 milyon $’lık loto iş arkadaşlarına çıktı

’da bir rafineri şirketinde çalışan 31 kişinin ortak aldığı loto biletine 47 milyon dolar vurdu. Talihli çalışanların bazıları hemen emekli oldu

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018
47 milyon $’lık loto iş arkadaşlarına çıktı
'nın adasındaki küçük bir kasabada yaşayan ve ortak bilet alan 31 iş arkadaşı bir anda zengin oldu. Bir rafineri şirketinde çalışan iş arkadaşları, ülkenin en büyük lotosu olan Atlantic Lottery'den 47 milyon dolarlık ( yaklaşık 180 milyon TL) büyük ikramiyeyi kazandı. Şanslı iş arkadaşları ve aileleri paralarını alabilmek için St. John'daki bir kongre merkezinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Aynı renkte tişört giyen ve hep birlikte sahneye çıkan talihlilerin mutluluğu renkli kareler oluşturdu. Şanslı kişiler arasında bir ikiz erkek kardeş, bir çift, baba oğul ve aynı mahallede yaşayan 3 kişi de bulunuyor. Yaşı 24 ile 63 arasında değişen talihlilerden bazıları yaklaşık 1.9 milyon dolar alacaklarını öğrendikten hemen sonra emekliye ayrıldı. Şanslılardan bazıları kazandıkları parayla borçlarını ödeyeceğini belirtirken bazıları da çocuklarının eğitim fonlarına yatırım yapmayı veya yeni araç satın almayı planladıklarını ifade etti.

BÖYLE ŞANS 28.6 MİLYONDA BİR
Belediye Başkanı Owen Mahoney, bu Newfoundland'daki küçük bir kasabada gerçekleşmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek paranın bölgeye fayda sağlayacağını dile getirdi. Atlantik Lotto Corporation şirketi ise, bu ihtimalin 28.6 milyonda bir olduğuna dikkat çekti.
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47 milyon $’lık loto iş arkadaşlarına çıktı
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