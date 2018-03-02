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ABD ile arasında savaş sinyalleri

ABD Başkanı 'ın çelik ve alüminyum ithalatına koyduğu yeni ek gümrük vergisine karşı " savaşı" uyarısını yaptı. Trump ise, bu uyarıya Twitter hesabından "Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır" sözleriyle karşılık verdi.

ANKA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 17:16
ABD ile Almanya arasında savaş sinyalleri

Washington'ın çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi uygulama kararı sonrası Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Trump'ın yeni vergi planının Avrupa ile " savaşı"na neden olabileceğini söyledi.



GABRİEL'DEN "BU KAVGA ÜÇÜNCÜ TARAFI MEMNUN EDER" UYARISI

DW Türkçe'ye göre, yeni vergilerin Avrupa'da binlerce kişinin işlerini kaybetme riskini doğuracağını belirten Gabriel, Trump'a planı gözden geçirme çağrısı yaptı. Ticaret alanında yaşanacak bir çekişmenin ne ABD'nin ne de Avrupa'nın çıkarına olduğunu vurgulayan Gabriel, "İki tarafın birbiri ile kavgası, üçüncü tarafı memnun eder" dedi.

"TİCARET SAVAŞI İYİDİR"

Almanya'nın bu uyarısına ABD Başkanı 'tan yanıt geldi. Trump, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Eğer bir ülke (ABD) tüm ülkelerle yaptığı ticarette milyarlarca dolar kaybediyorsa, ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır" yazdı.

GABRİEL'DEN AB'YE ÇAĞRI

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD'nin yeni gümrük vergisiyle ilgili Avrupa Birliği'ne (AB) de çağrı yaptı.
ABD'nin bu hamlesine birliğin "kararlı bir şekilde" cevap vermesi gerektiğini söyleyen Gabriel, Die Welt gazetesine verdiği röportajda Washinton'ın Brüksel'den bir cevap geleceği konusunda şüphesi olmaması gerektiğini dile getirdi.

Avrupa Birliği ABD'ye misilleme hazırlığında

ALMANYA İLK SIRADA YER ALIYOR

Almanya'nın AB ülkeleri arasında ABD'ye yapılan çelik ihracatından ilk sırada yer aldığına dikkat çekiliyor.

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ABD ile Almanya arasında savaş sinyalleri
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