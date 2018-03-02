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'den 'ya 47 milyon dolarlık anti tank füzesi!

yönetimi, 'ya toplam değeri 47 milyon dolar olan 210 adet anti tank füzesi ve 37 adet fırlatıcı satacak.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 10:37
ABD'den Ukrayna'ya 47 milyon dolarlık anti tank füzesi!

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının yazılı açıklamasında, 'ya yapılması planlanan silah satışının Dışişleri Bakanlığınca kabul edildiği ve kararın Kongreye iletildiği bildirildi.

Ukrayna'nın ABD'den toplam değeri 47 milyon dolar olan 210 adet Javelin anti tank füzesi ve 37 adet Javelin fırlatıcı istediği belirtilen açıklamada, söz konusu tutarın teknik destek, eğitim ve nakliyeyi de kapsadığı kaydedildi.

"Javelin sistemi Ukrayna'nın uzun soluklu olarak savunmasına yardımcı olacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, bu satışın bölgedeki "basit askeri düzeni" bozmayacağı savunuldu.

Ukrayna'nın istediği füze ve fırlatıcıların sevkiyatının ABD'nin halihazırdaki stoklarından gerçekleşeceği bilgisi de paylaşıldı.

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ABD'den Ukrayna'ya 47 milyon dolarlık anti tank füzesi!
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