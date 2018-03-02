BM İnsan Hakları Konseyi'nde acil toplantı

Konsey Sözcüsü Rolando Gomez, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Konsey'in Doğu Guta'taki insan hakları ihlallerini görüşmek üzere bugün TSİ 17.00'de acil oturum düzenleyeceğini söyledi.

Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen kabul edilen "acil oturumda", İngiltere'nin sunacağı karar tasarısı 47 üyeli Konsey tarafından görüşüldükten sonra oylanacak.

"ATEŞKES KARARI HEMEN UYGULANSIN"

İngiltere'nin karar tasarısında Doğu Guta'da BM'nin aldığı ateşkes kararının hemen uygulanması, sivillere acil insani yardım sevkiyatı yapılması ve bölgedeki yaralı ve hasta binden fazla kişinin acil tahliye edilmesi talebi yer alıyor.

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Tasarıda, Esed rejiminin Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırıları "derhal durdurması" ve son dönemde bölgeye yapılan saldırıların kapsamlı şekilde araştırılması için bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulması isteniyor.

"SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Edinilen bilgiye göre tasarıda ayırca, Suriye'deki savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suçların (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu tarafından araştırılarak sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulanıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta aldığı kararla Doğu Guta başta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.