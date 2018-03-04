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'den ABD'ye sert tehdit

ABD Başkanı 'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirme kararına 'den yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang, ''Çin'in çıkarları zarar görürse oturup izlemeyeceğiz'' dedi.

Giriş Tarihi: 4.3.2018 20:43 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 20:51
Çin'den ABD'ye sert tehdit

Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Yesui, ABDile bir ticaret savaşı istemediklerini, ancak Çin'in çıkarları zarar görürse buna yanıt vereceklerini söyledi.

Çin Parlamentosu'nun yıllık toplantısında konuşan Zhang, "Çin ABD ile bir ticaret savaşı yaşamak istemiyor ancak elbette Çin'in çıkarları zarar görürse oturup izlemeyeceğiz" dedi.

''HİÇ BİR ÜLKENİN GÖRMEK İSTEMEYECEĞİ SONUÇLAR OLUR''

Daha önce ülkesinin ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Zhang, ticarette karşılıklı müzakerelerden yana olduklarını ifade ederek, "Kararlar yanlış akıl yürütmelere göre alınırsa bu ikili ilişkilere zarar verir ve hiçbir ülkenin görmek istemeyeceği sonuçlar yaratır" diye konuştu.

Çin'le büyüyen ticaret açığını sık sık eleştiren , uzun süredir Çin'le ticarette sert önlemler alacağını belirtiyor.

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Çin'den ABD'ye sert tehdit
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