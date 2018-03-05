Azerbaycanlı Türklerden Kaliforniya senatörüne sert tepki

Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrinde 1988 yılında 26 Ermeni ve 6 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği Sumgayıt olaylarının 30'uncu yılı nedeniyle Kaliforniya Senatosunda Dağlık Karabağ ile ilgili özel bir oturum düzenlendi.

Oturumda, Kaliforniya eyaletinin Türkiye ile ekonomik ilişkileri kesmesi önerisinden ve sözde "Ermeni soykırımı" iddiasından bahseden Amerikalı senatörlere, salonda bulunan Azerbaycanlı Türkler sert karşılık verdi.

SENATÖRE SERT TEPKİ

Sırayla söz alarak hem Hocalı Katliamı'nı hem de Dağlık Karabağ'daki Ermeni zulmünü dile getiren Azerbaycanlı Türkler, oturumu düzenleyen ve Ermeni tezlerine destek veren eyalet senatörü Anthony Portantino'nun sözlerine tepki gösterdi.

ABD vatandaşları olarak söz alan Azerbaycanlılar oturumun tek taraflı düzenlendiği gerekçesiyle senatörlere tepki gösterirken, iki tarafın da temsil edildiği toplantıların yapılması gerektiğine dikkati çektiler.

Görüşlerini dile getiren Azerbaycanlı Türklerden birisi, "Siz bütün Kaliforniyalıların temsilcisisiniz. Bu soruları sormamanız lazım. Herkes sorabilir ama siz değil. Kaliforniyalı olarak, vatandaş olarak sizlerden yana büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bizler Azerbaycanlıyız, desteklediğiniz Ermenistan yönetimi tarafından katledildik. Utanç duyuyorum. 1992'de Hocalı'da öldürülen 613 Azeri ile ilgili hiç kimse adalet önüne çıkarılmadı. Bu oturumda tarafsızca Hocalı Katliamı hakkında konuşmak daha doğru olmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Azerbaycanlı Türkler de Hocalı Katliamı'ndan hiç bahsetmeyen senatörlere Hocalı'da yaşananları anlattılar.

HOCALI KATLİAMI VE SUMAYGIT OLAYLARI

Ermeniler tarafından 26 Şubat 1992'de Hocalı kasabasında gerçekleştirilen katliamda, Azerbaycan kaynaklarına göre 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere işkence neticesinde 613 kişi öldürülmüştü. 1275 kişinin esir alındığı Hocalı'da, bu esirlerden 150'sinden şu ana kadar haber alınamadı.

Dağlık Karabağ'da 1988'de 2 Azerbaycanlının öldürülmesinin ardından Azerbaycan'ın 3'üncü büyük kenti Sumgayıt'ta mitingler düzenlenmişti. Mitingler sırasında çıkan olaylarda 26'sı Ermeni, 6'sı Azerbaycanlı 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Daha sonra yapılan araştırmalarda, Ermenilere saldıran grupların liderlerinden bazılarının Ermeni asıllı olduğu belirlenmişti.