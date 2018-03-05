Chicago’da market arabaları yarıştı

ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Chiditarod Yarışı"nda katılımcılar, özel kostümler giyip market arabalarıyla yarıştı. 500 yarışmacının market arabalarıyla çılgınlar gibi koştuğu yarışmada Alaska'da gerçekleştirilen dünyanın en uzun kış maratonu Iditarod Patika Yarışı karikatürize edildi. Bu nedenle Alaska'da kullanılan kızaklar yerine alışveriş arabaları kullanılırken köpekler yerine de özel kostümlü koşucular yarışmada yerini aldı. Maskeli baloyu aratmayan yarışmacıların palyaço, hırsız-polis, mağara adamları, rahip ve Yıldız Savaşları filmindeki karakterlere büründü.

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