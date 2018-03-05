Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İlk kez Suudi bir kraliyet mensubu Kıpti Kilisesini ziyaret etti

İlk kez Suudi bir kraliyet mensubu ziyaret etti

i Muhammed bin Selman, ’deki ziyaret ederek, Papa II. Tavadros ile görüştü. Kilise tarafından yapılan yazılı açıklamada, Veliaht 'in Kıpti Kilisesi’ni ziyaretinde Kıpti lider Papa II. Tavadros ile görüştüğü ve bunun Suudi Arabistan’ın kurulduğu 1932 yılından bu yana bir ilk olduğu belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 23:33 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 01:35
İlk kez Suudi bir kraliyet mensubu Kıpti Kilisesini ziyaret etti

Görüşmede Kıpti lider Tavadros'un, "'daki son gelişmeleri beğeni ile izliyoruz." dediği kaydedildi.

AA muhabirine konuşan Kilise resmi sözcüsü Bolis Halim, Muhammed'in, Kıpti lider Tavadros'a hitaben, "Sizi ve burada bulunanların hepsini Suudi Arabistan'a davet ediyorum." dediğini ifade etti.

Görüşmede Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin geçen yıllarda meydana gelen kilise saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle taziyelerde bulunduğu da aktarıldı.

EZHER ŞEYHİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Veliaht , El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile de görüştü.

Öte yandan ziyarette, ve Suudi Arabistan arasında 16 milyar dolarlık bir yatırım fonunun da kurulmasını içeren 4 ayrı antlaşma imzalandığı ifade edildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve beraberindeki heyet dün akşam Mısır'a gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk kez Suudi bir kraliyet mensubu Kıpti Kilisesini ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN