İlk kez Suudi bir kraliyet mensubu Kıpti Kilisesini ziyaret etti

Görüşmede Kıpti lider Tavadros'un, "Suudi Arabistan'daki son gelişmeleri beğeni ile izliyoruz." dediği kaydedildi.

AA muhabirine konuşan Kilise resmi sözcüsü Bolis Halim, Veliaht Prens Muhammed'in, Kıpti lider Tavadros'a hitaben, "Sizi ve burada bulunanların hepsini Suudi Arabistan'a davet ediyorum." dediğini ifade etti.

Görüşmede Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin geçen yıllarda meydana gelen kilise saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle taziyelerde bulunduğu da aktarıldı.

EZHER ŞEYHİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Veliaht Prens Muhammed , El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile de görüştü.Öte yandan ziyarette, Mısır ve Suudi Arabistan arasında 16 milyar dolarlık bir yatırım fonunun da kurulmasını içeren 4 ayrı antlaşma imzalandığı ifade edildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve beraberindeki heyet dün akşam Mısır'a gelmişti.