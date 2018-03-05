Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 13 Mart 2016'da Ankara'da Kızılay Güvenpark'taki otobüs duraklarında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 349 kişinin yaralandığı terör saldırısı sanıklarından Müslüm'ün iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılması kararını Alman yetkililere iletti.

Salih Müslüm hakkında iade talebi!

Alman yetkililere cuma günü iletilen mahkeme kararında Müslüm'ün geçici tutuklanması ve iadesi talebinde bulunuldu.

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Salih Müslüm, önceki gün Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılarak konuşma yapmıştı.

Son dakika: Terörist Salih Müslüm serbest bırakıldı!

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Salih Müslüm hakkında Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 26 Şubat'ta görülen davada da yeni bir "kırmızı bülten" talepnamesi düzenlenmesine karar vermişti.