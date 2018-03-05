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'ndan sonra bir ilk

ABD donanmasına ait uçak gemisi, 'ndan sonra ilk kez bu ülkeyi ziyaret ediyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 10:59
Vietnam Savaşı'ndan sonra bir ilk

Kruvazör ve destroyerin eşlik ettiği USS Carl Vinson, 'in Güney Çin Denizi'ndeki yayılmacı politikalarını engelleme çabaları sürerken 6 bin kişilik mürettebatıyla Vietnam'ın liman kenti Danang'a geldi.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Le Thi Thu Hang, USS Carl Vinson'un misyonunun, teknik takas, spor müsabakaları ve diğer etkinlikler dahil "dostluk" ziyareti olduğunu söyledi.

Hang, iki ülkenin kapsayıcı ortaklığı çerçevesinde yapılan ziyaretin, ikili ilişkileri ilerleteceği, bölgede kalkınma, iş birliği, güvenlik, istikrar ve barışın sürdürülmesine katkıda bulunacağı değerlendirmesinde bulundu.

1975 yılında sona eren savaştan sonra komünist liderlik altında birleşen Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'a o tarihten beri bu sayıda ABD askeri gelmemişti.

Vietnam ile ilişkilerini 1995'te normalleştiren ABD, 2016'da ülkeye yönelik silah ambargosunu kaldırmıştı.

Ziyaretin, Çin'in Paracel adaları ve Vietnam'ın mülkiyet iddia ettiği Spratlys'teki 7 suni adada askeri yığınağını arttırdığı dönemde yapılması dikkati çekiyor.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere , Vietnam, , Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

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Vietnam Savaşı'ndan sonra bir ilk
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