Dışişleri'nden flaş ABD açıklaması!

Dışişleri'nden Pentangon'a Afrin tepkisi: "Sözcü saçmalamaya devam etmiş" açıklamasında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü'nün PKK'lı terörist için 'general' ifadesini kullanmasına "Saçmalamaya devam etmiş" diyerek yanıt verdi.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Pentagon Sözcüsü saçmalamaya devam ediyor. PYD/YPG'nin PKK bir parçası olduğu ortaya konuldu" dedi.

İŞTE O TERÖRİST...

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, basın toplantısında ilk kez Türkiye'nin "en çok aranan teröristler listesi"nde bulunan Ferhat Abdi Şahin'in ismini kullandı. ABD'li sözcü, "DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde 'general' Mazlum'u ve Suriyeli yerel güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu

NİSAN 2017'DE ABD'Lİ SUBAYLARLA GÖRÜLMÜŞTÜ

İçişleri Bakanlığı'nın PKK/KCK üyesi olarak kırmızı listede aradığı 'Şahin Cilo' kod adıyla bilinen terörist Ferhat Abdi Şahin, Nisan 2017'de ABD Özel Harekât subaylarıyla Suriye'nin Karaçok Dağı'nda görüntülenmişti.

ABD'nin desteği sürdüreceğini açıkladığı bu isim, aynı zamanda Mazlum Kobani adını kullanıyor. Ferhat Abdi Şahin, 28 Ekim 2015'ten bu yana İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler listesi"nde bulunuyor.

Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya katıldığı belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamaları:

Salih Müslüm hangi ülkede bulunursa bulunsun peşinden koşmaya devam edeceğiz.

Hami Aksoy, ABD - Türkiye arasında gerçekleştirilecek çalışma gruplarına ilişkin, "Suriye - Menbiç konularının ele alınacağı ilk toplantı 8-9 Mart tarihlerinde Washington'da yapılacak" açıklamasında bulundu.