Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kerkük'te 13 yıl aradan sonra yerel seçimler yapılacak

'te 13 yıl aradan sonra ler yapılacak

'te yapılacak olan lerin yaklaşmasıyla birlikte tüm halkı heyecan sardı. Meclisi'nin 13 yıl aradan sonra Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Kerkük'te, yerel lerin düzenlenmesi adına seçmen kütüklerinin yeniden incelenmesi talep edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 15:35
Kerkük'te 13 yıl aradan sonra yerel seçimler yapılacak
'te 13 yıldır yapılmayan lerin bu yıl sonunda yapılacak olması memnuniyetle karşılandı. Meclisi'nin,13 yıl aradan sonra Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Kerkük'te yerel lerin yapılacağı kararı kent sakinlerini heyecanlandırdı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı Hasan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmenlerin Irak merkezi hükümetinden yıllardır talep ettiklerinin arasında Kerkük'te yerel seçimlerin düzenlenmesi ve seçmen kütüklerinin yeniden incelenmesi olduğunu ifade etti.

Meclisin, yerel hükümetlerden vilayetlerin statüsünü etkileyecek karar yetkisinin almasının hayati öneme haiz olduğunu belirten ITC Kerkük İl Teşkilatı Başkanı Muhammet Saman, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kentte gayrimeşru referandumunun yapılmasına daha önce Kerkük İl Meclisi'nin karar verdiğini hatırlattı.

HALK 13 YILDIR SEÇİMLERDEN MAHRUM

İl Meclisi'ndeki Kürt üyelerden Cuvan Hasan, alınan kararın, 13 yıldır seçimlerden mahrum olan, Kerküklüler için bir zafer ve memnuniyet verici olduğunu söyledi. Meclisin Arap Üyesi Burhan el Asi de, seçimlerin yapılmasıyla birlikte Kerkük'ü siyasi ve idari olarak güzel günlerin beklediğine inandığını belirtti.

Irak Meclisi, 3 Mart tarihinde düzenlediği olağan oturumunda oy çokluğuyla Kerkük'teki yerel seçimlerin bu yılın Aralık ayında yapılmasına karar vermişti. Bununla birlikte Kerkük İl Meclisi'ndeki üye sayısı 41'den 14'e düşürülmesine de onay verilmişti. Kerkük'te en son Ocak 2005 yılında yerel seçimler yapılmıştı. Kentte seçimlerin yapılmamasının sebebi, siyasi istikrarsızlık ve güvenlik gerekçe gösteriliyordu.

KERKÜK'TE TÜRKMEN BÜROSUNA SİLAHLI SALDIRI
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerkük'te 13 yıl aradan sonra yerel seçimler yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN