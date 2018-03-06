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'de 6,7 büyüklüğünde

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki 'de Richter ölçeğine göre 6,7 büyüklüğünde meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 20:01
Papua Yeni Gine'de 6,7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, 6,7 büyüklüğündeki in merkez üssünün 'nin doğusundaki Porgera şehrinin 112 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 23 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı ve maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Artçı depremlerin devam ettiği bölgede 5,1 ve 5 olan iki deprem daha yaşandığı belirtildi.

Depremin meydana geldiği bölgede nüfus yoğunluğunun az olduğu kaydedildi.

Porgera şehrine 89 kilometre mesafede 25 Şubat'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaşamını yitirmişti.

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Papua Yeni Gine'de 6,7 büyüklüğünde deprem
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