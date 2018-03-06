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Son Dakika Haberi: Türkiye'den 'de 9 bölgeye kamp!

Sözcüsü, Türkiye'nin 'de 9 bölgeye 170 bin kişilik kamp kuracağını söyledi.

Giriş Tarihi: 6.3.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 11:31
Son Dakika Haberi: Türkiye'den Suriye'de 9 bölgeye kamp!

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde ve 'de 170 bin kişilik 9 kamp kuracağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili geçtiğimiz ay yaptığı konuşmasında Türkiye'deki lilerin teröristlere yönelik düzenlenen operasyonların ardından terörden arınan bölgelere gönderileceğini şu sözlerle ifade etmişti:

"ONLARI TOPRAKLARINA GÖNDERECEĞİZ"

"Önce teröristlerin kökünü kurutacağız, sonra da oraya yaşanabilir hale getireceğiz. 3,5 milyon benim ülkemde misafir ettiğimiz Suriyeliler için. Tekrar onları topraklarına geri göndereceğiz."

170 BİN KİŞİLİK KAMP KURULUYOR

Konu ile ilgili bugün Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve İdlibbölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor" dendi.

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Son Dakika Haberi: Türkiye'den Suriye'de 9 bölgeye kamp!
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