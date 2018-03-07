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ABD ı masaya çağırdı

Giriş Tarihi: 7.3.2018
ABD Talibanı masaya çağırdı
ABD , terör örgütüne Afganistan Devlet Başkanı 'nin barış müzakeresi teklifini değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Güney ve Orta Asya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells, "Taliban'a sunulan teslimiyet değil, siyasi bir çerçeveye ulaşacağı değerli bir süreç" dedi. Afgan hükümetinin, Taliban'ın taleplerine karşı uyumlu olduğunu kaydeden Wells, Devlet Başkanı Gani'nin teklifi için "oldukça cesurdu" değerlendirmesinde bulundu. Gani, Taliban'a barış görüşmelerine başlama teklifi sunmuştu.
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ABD Talibanı masaya çağırdı
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