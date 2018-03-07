ABD Talibanı masaya çağırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı
, Taliban
terör örgütüne Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani
'nin barış müzakeresi teklifini değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Güney ve Orta Asya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells, "Taliban'a sunulan teslimiyet değil, siyasi bir çerçeveye ulaşacağı değerli bir süreç" dedi. Afgan hükümetinin, Taliban'ın taleplerine karşı uyumlu olduğunu kaydeden Wells, Devlet Başkanı Gani'nin teklifi için "oldukça cesurdu" değerlendirmesinde bulundu. Gani, Taliban'a barış görüşmelerine başlama teklifi sunmuştu.