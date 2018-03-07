Suriye’de Rus uçağı düştü: 39 ölü

Rusya
Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi askeri kargo uçağının dün Suriye
'deki Hımeymim Hava Üssü yakınlarında düştüğünü açıkladı.
Hayatını kaybeden 6'sı mürettebat, 33'ü yolcu 39 kişinin tümünün Rus askerler olduğu bildirildi. Kaza
nın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ilk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırı olmadığı, kazanın teknik bir arıza nedeniyle yaşanma ihtimalinin ağır bastığı belirtildi.
Bu Suriye'deki ilk AN-26 kazası değil. Suriye'deki rejim güçlerine ait AN-26 model bir uçak, Ocak 2015'te İdlib
'deki kuşatma altındaki Ebu el- Duhur askeri havaalanına inerken kaza yapmıştı.
5 Şubat'ta ise İdlib bölgesinde SU-25 tipi bir savaş uçağı düşürülmüştü. Rusya, uçağı el Kaide bağlantılı Tahrir el Şam örgütünün düşürdüğünü açıklamıştı.