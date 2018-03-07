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Yunan meclisinde Türk vekile çirkin saldırı

Yunanistan meclisindeki dış ilişkiler ve savunma komitesi toplantısında, aşırı sağ görüşlü Partisi milletvekili Ellias Kassidiaris'in, SYRIZA'nın Rodop milletvekili Mustafa Mustafa'ya yönelik ırkçı ifadeleri tartışmaya yol açtı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 02:00
Yunan meclisinde Türk vekile çirkin saldırı

Yunan basınına göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın, meselesi ve ile ilişkileri içeren konuşması sırasında, Milletvekili Ellias Kassidiaris'in, Mustafa'nın toplantıdan atılması gerektiği yönündeki açıklamaları sebebiyle tartışma yaşandı.

Kassidiaris'in Mustafa'ya yönelik, "Türk milletvekilini aramızda bulunduramayız. Türk ajanı dışarı." şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.

Başta komitenin SYRIZA'lı diğer üyesi Nikos Ksidakis ile ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi'nden Yorgos Koumouçakos olmak üzere, diğer milletvekillerinin, Altın Şafak üyesi vekilin sözlerine tepki gösterdiği belirtildi.

Tartışmanın hararetlenmesiyle, güvenlik görevlilerinin salonun kapısına geldiği, ancak kısa bir aradan sonra toplantının yeniden başladığı ifade edildi.

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Yunan meclisinde Türk vekile çirkin saldırı
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