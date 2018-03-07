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Yunanistan'dan küstah tehdit

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, tutuklu Yunan askerlerine ilişkin, "İki Yunan askeri konusu - ilişkilerini de etkiler" dedi. Kamenos, Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller’i de konuyla ilgili bilgilendireceğini söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 20:59 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 02:00
Yunanistan'dan küstah tehdit

'nın başkenti 'deki Avrupa Birliği () Savunma Bakanları toplantısına katılan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, 'de tutukluluk halleri devam eden 2 Yunan askerine ilişkin hem Türk -Yunan hem de Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendirdiğini ileri sürdü. Kamenos, "Yunan askerleri aynı zamanda Avrupa askerleridir. Yani konu Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendiriyor" diye konuştu.

NATO'YA BİLGİLENDİRME

Kamenos, Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller'i de konuyla ilgili bilgilendireceğini söyledi. Kamenos, Yunan askerlerinin, Türkiye'den yasa dışı mülteci ve sokmak isteyen göçmen kaçakçılarının izinin peşinde olduğunu belirtti. Ayrıca Kamenos, iki Yunan askerin hapisten çıkıp yargılanmaları için askerlerin mahkemeleri yapılıncaya kadar Yunanistan'ın Konsolosluğu'nda kalmaları önerisinde bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan Kammenos, Türkiye ile Yunanistan'ın NATO üyesi olduklarını hatırlattı ve buna benzer konuların barışçı yol ile ve müzakereler ile çözülebileceğini söyledi.

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Yunanistan'dan küstah tehdit
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