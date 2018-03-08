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askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

askerlerinin işgal altındaki 'da 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 10:57
İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 9 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve 'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı
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