Rejim ilerliyor muhalifler vazgeçmiyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 3 Mart'ta aldığı ateşkes
kararını hiçe sayan Esad rejim
i ve destekçileri, ablukadaki Doğu Guta
'da ilerlemeye devam ediyor. Rejimin doğu-batı yönünde iki kilometre daha ilerleyerek Haresta ilçesine ulaşması hâlinde, bölge ikiye bölünmüş olacak. Doğudan batıya doğru ilerleyen rejim güçleri, Şifoniye beldesinin yanı sıra Beyt Sava beldesinin büyük kısmını ele geçirdi, Misraba beldesinin orta kısmına ulaştı. Dün gerçekleştirilen saldırılarda 28 sivil hayatını kaybetti. Esad rejiminin dün Doğu Sakba ve Hammuriye belderinde ise zehirli gaz kullandığı bildirildi. Doğu Guta'da rejim ve müttefiklerinin saldırıları sonucu toplamda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 878 sivil hayatını kaybetti. Şiddetin tırmanmasına rağmen Suriye
li muhalifler yaşadıkları Doğu Guta'yı savunmaya devam edeceklerini ve Rusya'nın geri çekilme teklifi konusunda bir müzakere olamayacağını açıkladı. BMGK da dün New York
'ta Suriye'deki son gelişmeleri ve uyulmayan 30 günlük ateşkes kararını ele aldı. BMGK, 24 Şubat'ta başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'de siviller için ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya her gün 5 saatlik ateşkes ilan etmişti.