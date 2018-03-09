Esad rejimi Doğu Guta’yı ikiye böldü

Suriye'de sekiz yıla yayılan iç savaşın en büyük insani dramlarından birini yaşayan Doğu Guta'daki Esad rejimi saldırıları, 400 bin sivilin bulunduğu bölgeyi ikiye böldü. Başkent Şam'ın 10 kilometre doğusunda bulunan bölgede 18 Şubat tarihinden beri saldırılarını yoğunlaştıran Esad rejiminin, Beit Sawa ve Misraba mahallelerini ele geçirerek Doğu Guta'yı kuzey ve güney olarak ayırdığı öğrenildi. Esad rejimi ve destekçilerinin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen dün Doğu Guta'nın farklı yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ise 19 sivil daha yaşamını yitirdi. Rejimin önceki günkü saldırılarda kimyasal silah kullanıldığını kaydeden Doğu Gutalı doktor Hamza Hassan, solunum güçlüğü çeken 29 çocuğun tedavi altına alındığını aktardı. BM Güvenlik Konseyi'nin 24 Şubat'taki ateşkes kararına uymayan, masum sivillerin üzerine kimyasal silah ile varil bombası yağdıran rejim, Doğu Guta'ya yardım konvoylarının ulaşmasına da izin vermiyor. Pazartesi günü bölgeye ulaşan ancak saldırılar dolayısıyla görevlerini tamamlayamadan dönmek zorunda kalan ekipler, Doğu Guta'da bombalardan kaçarak bodrumlara saklanan kimi sivillerin iki haftadır gün ışığı göremediğini söyledi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad el Hussein, "Halkını öldürmeye hazırlanan bir rejim için yalan söylemek çok kolaydır. Hükümetin, sivilleri korumak için her önlemi aldığını söylemek gerçekten gülünçtür" dedi ve saldırıların 'hem ahlaken, hem de hukuken sürdürülemez' olduğunu söyledi.

KONVOY YOLA ÇIKAMADI

Beş yıldır süren rejim ablukası yüzünden gıda, insani yardım ve tıbbi malzeme bulunamayan Doğu Guta'ya dün yardım götürmesi planlanan konvoy da güvenlik sağlanamadığı için yola çıkamadı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü Ingy Sedky 'sahadaki durum dolayısıyla yardım götürmenin imkansız olduğunu' açıkladı.

FOSFOR BOMBASI

Doğu Guta'nın Arbin bölgesinde rejim güçleri fosfor bombası yağdırdı. 18 Şubat'tan bu yana Doğu Guta'yı bombalayan Esad rejimi, Beit Sawa ve Misraba mahallelerini de ele geçirdi.

FRANSA'DAN RUSYA VE İRAN'A BASKI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran ve Rusya'ya seslenerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 24 Şubat'ta aldığı ateşkes kararını hatırlattı. Moskova ve Tahran'a, Şam rejimi üzerindeki etkilerini kullanarak Doğu Guta'daki saldırıların sonlandırılması gerektiğini kaydeden Le Drian, bölgede kimyasal silah kullanıldığı ispatlanırsa Fransa'nın da yanıt vereceğini aktardı.